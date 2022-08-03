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Доктор Кто
4-й сезон
6-я серия

Доктор Кто (сериал, 2005) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

2005, Doctor Who 4.6
Фантастика, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Доктор, Донна и Марта прилетели на планету Мессалина, где война между людьми и хатами длится уже много поколений. Планете постоянно нужны новые бойцы, одного прикосновения руки Доктора оказывается достаточно, чстобы вырастить его "дочь".

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Кто»