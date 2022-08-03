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Доктор Кто (сериал, 2005) сезон 4 серия 5 смотреть онлайн

2005, Doctor Who 4.5
Фантастика, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Люк Раттиган, юноша-гений, изобретает систему снижения выхлопа в автомобилях "АТМОС", которая существенно опережает время. Оказалось, что это сонтаранцы решили превратить Землю в планету для клонирования.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Кто»