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Доктор Кто
4-й сезон
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Доктор Кто (сериал, 2005) сезон 4 серия 2 смотреть онлайн

2005, Doctor Who 4.2
Фантастика, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

79 год нашей эры. Помпеи. День извержения Везувия. Доктор понимает, что нечто мешает горе взорваться.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Кто»