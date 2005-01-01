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Доктор Кто
4-й сезон
13-я серия

Доктор Кто (сериал, 2005) сезон 4 серия 13 смотреть онлайн

2005, Doctor Who 4.13
Фантастика12+

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О сериале

Земля и ещe 26 планет похищены Давросом, создателем и повелителем далеков. Пока Доктор и Донна ищут Землю, его бывшие спутники пытаются связаться с ними и не погибнуть самим. Доктор смертельно ранен, а Даврос уничтожает ТАРДИС. Некому помешать плану далеков — уничтожению всей реальности.

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Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Кто»