WinkСериалыДоктор Кто4-й сезон13-я серия
Доктор Кто (сериал, 2005) сезон 4 серия 13 смотреть онлайн
2005, Doctor Who 4.13
Фантастика12+
Этот сериал пока недоступен
О сериале
Земля и ещe 26 планет похищены Давросом, создателем и повелителем далеков. Пока Доктор и Донна ищут Землю, его бывшие спутники пытаются связаться с ними и не погибнуть самим. Доктор смертельно ранен, а Даврос уничтожает ТАРДИС. Некому помешать плану далеков — уничтожению всей реальности.
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ЖанрФантастика
КачествоSD
Время62 мин / 01:02
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.6 IMDb
- ГХРежиссёр
Грэм
Харпер
- ЭЛРежиссёр
Эрос
Лин
- ДМРежиссёр
Джейми
Магнус Стоун
- ДМРежиссёр
Дуглас
Маккиннон
- ДТАктёр
Дэвид
Теннант
- Актёр
Мэтт
Смит
- ПКАктёр
Питер
Капальди
- Актёр
Кристофер
Экклстон
- Актриса
Джоди
Уиттакер
- НБАктёр
Николас
Бриггс
- ДКАктриса
Дженна
Коулман
- ПКАктёр
Пол
Кэйси
- Актриса
Карен
Гиллан
- СНСценарист
Сидни
Ньюман
- КЧСценарист
Крис
Чибнелл
- ТУСценарист
Тоби
Уитхауз
- Сценарист
Марк
Гэтисс
- Продюсер
Стивен
Моффат
- Продюсер
Расселл
Т. Дэвис
- ДГПродюсер
Джули
Гарднер
- ФКПродюсер
Фил
Коллинсон
- СНХудожник
Стивен
Николас
- ЭДХудожник
Эрвел
Джонс
- ПСХудожник
Пол
Сприггс
- ЭТХудожник
Эдвард
Томас
- МПХудожник
Майкл
Пиквоуд
- ДРМонтажёр
Джон
Ри�чардс
- ЭВОператор
Эрнест
Винс
- РТОператор
Рори
Тейлор
- МУОператор
Марк
Уотерс
- СПОператор
Стефан
Перссон
- МГКомпозитор
Мюррэй
Голд