Доктор Кто (сериал, 2005) сезон 4 серия 13 смотреть онлайн

Земля и ещe 26 планет похищены Давросом, создателем и повелителем далеков. Пока Доктор и Донна ищут Землю, его бывшие спутники пытаются связаться с ними и не погибнуть самим. Доктор смертельно ранен, а Даврос уничтожает ТАРДИС. Некому помешать плану далеков — уничтожению всей реальности.



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