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Доктор Кто
4-й сезон
11-я серия

Доктор Кто (сериал, 2005) сезон 4 серия 11 смотреть онлайн

2005, Doctor Who 4.11
Фантастика, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Гадалка с помощью жука Трикстера изменила линию жизни Донны, и она не встретилась с Доктором. Это привело к катастрофическим последствиям: Доктор не успел регенерировать и погиб вместе с Ракносс, больше некому спасать Землю.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Кто»