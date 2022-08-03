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Доктор Кто
4-й сезон
10-я серия

Доктор Кто (сериал, 2005) сезон 4 серия 10 смотреть онлайн

2005, Doctor Who 4.10
Фантастика, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Серия переносит нас в сломанный экскурсионный автобус на безжизненной планете Полночь. Неизвестное враждебное существо вселяется в женщину по имени Скай Сильвестри. Сначала оно повторяет за тобой, затем говорит одновременно с тобой… Какова же третья стадия?

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Кто»