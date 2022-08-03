Серия переносит нас в сломанный экскурсионный автобус на безжизненной планете Полночь. Неизвестное враждебное существо вселяется в женщину по имени Скай Сильвестри. Сначала оно повторяет за тобой, затем говорит одновременно с тобой… Какова же третья стадия?

