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Доктор Кто
4-й сезон
14-я серия

Доктор Кто (сериал, 2005) сезон 4 серия 14 смотреть онлайн

2005, Doctor Who 4. 14
Фантастика, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Невеста неожиданно появляется в ТАРДИС. Доктор должен вернуть еe в церковь, но у Императрицы пауков Ракносс есть другие планы.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Кто»