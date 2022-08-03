Доктор Кто (сериал, 2013) сезон 7 серия 7 смотреть онлайн

В поисках Клары Освальд Доктор появляется в современном Лондоне, где повсюду Wi-Fi. Однако в воннах сигналов таится что-то опасное, захватывающее разумы людей. Пока Клара становится мишенью этой коварной угрозы, Доктор спешит спасти еe и весь мир от страшного врага.

