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Доктор Кто (сериал, 2013) сезон 7 серия 7 смотреть онлайн

2013, Doctor Who 7. 7
Фантастика, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

В поисках Клары Освальд Доктор появляется в современном Лондоне, где повсюду Wi-Fi. Однако в воннах сигналов таится что-то опасное, захватывающее разумы людей. Пока Клара становится мишенью этой коварной угрозы, Доктор спешит спасти еe и весь мир от страшного врага.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Кто»