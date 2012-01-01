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Доктор Кто (сериал, 2012) сезон 7 серия 5 смотреть онлайн

2012, Doctor Who 7. 5
Фантастика, Зарубежные12+

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Сюжет

Нью-Йорк начала 20го века заполонили ожившие Плачущие Ангелы. Доктор и Понды оказываются впутанными в опасную гонку со временем на улицах Манхэттена. Жизнь Рори в опасности, Эми и Доктор должны найти его, пока не стало слишком поздно. К счастью, им помогает и указывает правильный путь старый друг. Вот только времени уже слишком мало - Понды остаются запертыми в прошлом. Кто же станет новым спутником Доктора?

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Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Кто»

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