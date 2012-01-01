Доктор Кто (сериал, 2012) сезон 7 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Нью-Йорк начала 20го века заполонили ожившие Плачущие Ангелы. Доктор и Понды оказываются впутанными в опасную гонку со временем на улицах Манхэттена. Жизнь Рори в опасности, Эми и Доктор должны найти его, пока не стало слишком поздно. К счастью, им помогает и указывает правильный путь старый др�уг. Вот только времени уже слишком мало - Понды остаются запертыми в прошлом. Кто же станет новым спутником Доктора?



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