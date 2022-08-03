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7-й сезон
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Доктор Кто (сериал, 2012) сезон 7 серия 4 смотреть онлайн

2012, Doctor Who 7. 4
Фантастика, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Доктор и Понды ломают голову над невероятным вторжением на Землю – повсюду неожиданно появляются миллионы зловещих чeрных кубов, упавших с неба, словно дары. Но что это за кубы, что скрыто внутри них и, самое главное, кто их прислал? Мировая общественность в растерянности, и лишь Доктору под силу выяснить, кто стоит за этой загадкой.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Кто»