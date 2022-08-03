Доктор и Понды ломают голову над невероятным вторжением на Землю – повсюду неожиданно появляются миллионы зловещих чeрных кубов, упавших с неба, словно дары. Но что это за кубы, что скрыто внутри них и, самое главное, кто их прислал? Мировая общественность в растерянности, и лишь Доктору под силу выяснить, кто стоит за этой загадкой.

