Доктор Кто (сериал, 2012) сезон 7 серия 3 смотреть онлайн

Доктор попадает на Дикий Запад и становится шерифом городка, который терроризирует безжалостный киборг, называющий себя Стрелком. Понять, кто он такой и чего хочет, Доктору поможет таинственный Калер-Джекс — инопланетный доктор, появление которого окутано тайной.

