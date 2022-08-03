Wink
Сериалы
Доктор Кто
7-й сезон
3-я серия

Доктор Кто (сериал, 2012) сезон 7 серия 3 смотреть онлайн

2012, Doctor Who 7. 3
Фантастика12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Доктор попадает на Дикий Запад и становится шерифом городка, который терроризирует безжалостный киборг, называющий себя Стрелком. Понять, кто он такой и чего хочет, Доктору поможет таинственный Калер-Джекс — инопланетный доктор, появление которого окутано тайной.

Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Кто»