Беспилотный корабль ждeт верная гибель, если Доктор с помощниками не успеют спасти его. Но Доктор не знает, что на звездолeте есть тот, кто не остановится ни перед чем, чтобы защитить свой драгоценный доисторический груз - динозавров.

