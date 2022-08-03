Wink
Сериалы
Доктор Кто
7-й сезон
2-я серия

Доктор Кто (сериал, 2012) сезон 7 серия 2 смотреть онлайн

2012, Doctor Who 7. 2
Фантастика, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Беспилотный корабль ждeт верная гибель, если Доктор с помощниками не успеют спасти его. Но Доктор не знает, что на звездолeте есть тот, кто не остановится ни перед чем, чтобы защитить свой драгоценный доисторический груз - динозавров.

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Кто»