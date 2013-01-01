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Доктор Кто
7-й сезон
13-я серия

Доктор Кто (сериал, 2013) сезон 7 серия 13 смотреть онлайн

2013, Doctor Who 7. 13
Фантастика, Зарубежные12+

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Сюжет

«Мир чудес Хеджвика» был когда-то лучшим парком аттракционов в галактике, но сейчас это полуразвалившийся дом для захудалого балаганщика, играющего в шахматы карлика и дисфункционального армейского взвода. Когда прибывают Доктор, Клара, Арти и Энджи, меньше всего они ожидают возрождение одних из старейших врагов Доктора - киберлюдей.

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Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Кто»

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