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Доктор Кто (сериал, 2013) сезон 7 серия 11 смотреть онлайн

2013, Doctor Who 7. 11
Фантастика, Зарубежные12+

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Сюжет

Космический корабль-мусорщик притягивает ТАРДИС на свой борт, расплавляя еe системы. Выбравшись наружу, Доктор находит пeструю команду корабля, мечтающая распилить ТАРДИС на кусочки. К тому же, Клара не смогла выбраться и всe ещe заперта в е неисправной ТАРДИС. У него есть только 30 минут, чтобы найти Клару и спасти ТАРДИС от самоуничтожения.

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Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Кто»

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