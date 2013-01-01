WinkСериалыДоктор Кто7-й сезон11-я серия
Доктор Кто (сериал, 2013) сезон 7 серия 11 смотреть онлайн
2013, Doctor Who 7. 11
Фантастика, Зарубежные12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Космический корабль-мусорщик притягивает ТАРДИС на свой борт, расплавляя еe системы. Выбравшись наружу, Доктор находит пeструю команду корабля, мечтающая распилить ТАРДИС на кусочки. К тому же, Клара не смогла выбраться и всe ещe заперта в е неисправной ТАРДИС. У него есть только 30 минут, чтобы �найти Клару и спасти ТАРДИС от самоуничтожения.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Зарубежные
Рейтинг
8.6 КиноПоиск
8.6 IMDb
- ГХРежиссёр
Грэм
Харпер
- ЭЛРежиссёр
Эрос
Лин
- ДМРежиссёр
Джейми
Магнус Стоун
- ДМРежиссёр
Дуглас
Маккиннон
- ДТАктёр
Дэвид
Теннант
- Актёр
Мэтт
Смит
- ПКАктёр
Питер
Капальди
- Актёр
Кристофер
Экклстон
- Актриса
Джоди
Уиттакер
- НБАктёр
Николас
Бриггс
- ДКАктриса
Дженна
Коулман
- ПКАктёр
Пол
Кэйси
- Актриса
Карен
Гиллан
- СНСценарист
Сидни
Ньюман
- КЧСценарист
Крис
Чибнелл
- ТУСценарист
Тоби
Уитхауз
- Сценарист
Марк
Гэтисс
- Продюсер
Стивен
Моффат
- Продюсер
Расселл
Т. Дэвис
- ДГПродюсер
Джули
Гарднер
- ФКПродюсер
Фил
Коллинсон
- СНХудожник
Стивен
Николас
- ЭДХудожник
Эрвел
Джонс
- ПСХудожник
Пол
Сприггс
- ЭТХудожник
Эдвард
Томас
- МПХудожник
Майкл
Пиквоуд
- ДРМонтажёр
Джон
Ричардс
- ЭВОператор
Эрнест
Винс
- РТОператор
Рори
Тейлор
- МУОператор
Марк
Уотерс
- СПОператор
Стефан
Перссон
- МГКомпозитор
Мюррэй
Голд