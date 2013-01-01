Доктор Кто (сериал, 2013) сезон 7 серия 11 смотреть онлайн

Сюжет

Космический корабль-мусорщик притягивает ТАРДИС на свой борт, расплавляя еe системы. Выбравшись наружу, Доктор находит пeструю команду корабля, мечтающая распилить ТАРДИС на кусочки. К тому же, Клара не смогла выбраться и всe ещe заперта в е неисправной ТАРДИС. У него есть только 30 минут, чтобы �найти Клару и спасти ТАРДИС от самоуничтожения.



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