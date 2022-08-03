Клара и Доктор прибывают в особняк Калиберн - дом с привидениями, одиноко стоящий на пустынном болоте. В его стенах профессор — охотник за привидениями — и одарeнный экстрасенс ищут Ведьму Колодца. Еe призрак появляется на протяжении всей истории этого здания, но на самом ли деле она призрак? И что еe преследует?

