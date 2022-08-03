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Доктор Кто
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Доктор Кто (сериал, 2013) сезон 7 серия 10 смотреть онлайн

2013, Doctor Who 7. 10
Фантастика, Приключения18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Клара и Доктор прибывают в особняк Калиберн - дом с привидениями, одиноко стоящий на пустынном болоте. В его стенах профессор — охотник за привидениями — и одарeнный экстрасенс ищут Ведьму Колодца. Еe призрак появляется на протяжении всей истории этого здания, но на самом ли деле она призрак? И что еe преследует?

Страна
Великобритания
Жанр
Комедия, Семейный, Фантастика, Приключения, Драма
Качество
SD
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
8.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Кто»