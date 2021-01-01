Доктор Хэрроу (сериал, 2021) сезон 3 серия 6 смотреть онлайн

Доктор Хэрроу. Сезон 3. Серия 6
Доктор Хэрроу
3-й сезон
6-я серия

8.92021, Harrow
Триллер, Драма18+

Эта серия пока недоступна

Дэниэл Хэрроу – гениальный патологоанатом, способный определить причину даже самой необъяснимой смерти. За это коллеги прощают Хэрроу его невыносимый характер, но вот с частной жизнью всe ещe сложнее – призраки из прошлого угрожают семье Дэниэла.

Страна
США, Австралия
Жанр
Драма, Триллер
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

