Доктор Хэрроу. Сезон 1. Серия 2
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Доктор Хэрроу
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Доктор Хэрроу (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.92018, Harrow
Триллеры, Драмы18+

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Сюжет

Дэниэл Хэрроу – гениальный патологоанатом, способный определить причину даже самой необъяснимой смерти. За это коллеги прощают Хэрроу его невыносимый характер, но вот с частной жизнью всe ещe сложнее – призраки из прошлого угрожают семье Дэниэла.

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Информация

Страна
Австралия, США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Хэрроу»