Доктор Хаус. Сезон 8. Серия 10
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Доктор Хаус
8-й сезон
10-я серия

Доктор Хаус (сериал, 2011) сезон 8 серия 10 смотреть онлайн

9.62011, House, M.D.
Драмы, Детективы18+

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Сюжет

Легендарный медицинский сериал о враче-мизантропе. Заведующий диагностическим отделением принстонской больницы Грегори Хаус нервирует коллег своим тяжелым характером, но равных в обнаружении и лечении даже самых сложных болезней ему попросту нет.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы, Детективы

Рейтинг

8.8 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Доктор Хаус»