Доктор Хаус (сериал, 2004) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

9.62004, House, M.D.
Драма, Детектив18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Легендарный медицинский сериал о враче-мизантропе. Заведующий диагностическим отделением принстонской больницы Грегори Хаус нервирует коллег своим тяжелым характером, но равных в обнаружении и лечении даже самых сложных болезней ему попросту нет.
Рейтинг
8.8 КиноПоиск
8.7 IMDb
- Режиссёр
Грег
Яйтанс
- ДСРежиссёр
Деран
Сарафян
- Актёр
Хью
Лори
- РШАктёр
Роберт
Шон Леонард
- Актриса
Лиза
Эдельштейн
- ОЭАктёр
Омар
Эппс
- ДСАктёр
Джесси
Спенсер
- Актриса
Дженнифер
Моррисон
- ПДАктёр
Питер
Джекобсон
- Актриса
Оливия
Уайлд
- КПАктёр
Кэл
Пенн
- ЭТАктриса
Эмбер
Тэмблин
- ЛФСценарист
Лиз
Фридман
- ПАПродюсер
Пол
Аттанасио
- КДПродюсер
Кэти
Джейкобс
- ДШПродюсер
Дэвид
Шор
- Продюсер
Брайан
Сингер
- ДРХудожник
Дерек
Р. Хилл
- НВХудожница
Натали
Вайнман
- КРМонтажёр
Кимберли
Рэй
- ГТОператор
Гейл
Тэттерсолл
- РХОператор
Рой
Х. Уэгнер
- ЭГОператор
Энтони
Гаудиоз
- УЛОператор
Уолт
Ллойд