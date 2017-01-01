Доктор Джефф: ветеринар Роки-Маунтин (сериал, 2017) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

Ветеринар Джефф Янг и его многочисленная команда спасают животных в клинике, известной на всю Америку. Для более чем 80000 клиентов и их питомцев клиника и великолепный доктор Джефф Янг стали последней надеждой сохранить жизнь и здоровье. Замечательные хирургические навыки и стремление всегда действовать в интересах животных делают доктора Джеффа одним из самых востребованных и уважаемых ветеринаров в стране.



