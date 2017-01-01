Доктор Джефф: ветеринар Роки-Маунтин. Сезон 4. Серия 6
Доктор Джефф: ветеринар Роки-Маунтин
4-й сезон
6-я серия

Доктор Джефф: ветеринар Роки-Маунтин (сериал, 2017) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

2017, Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet: The Littlest Patients
ТВ-шоу18+

О сериале

Ветеринар Джефф Янг и его многочисленная команда спасают животных в клинике, известной на всю Америку. Для более чем 80000 клиентов и их питомцев клиника и великолепный доктор Джефф Янг стали последней надеждой сохранить жизнь и здоровье. Замечательные хирургические навыки и стремление всегда действовать в интересах животных делают доктора Джеффа одним из самых востребованных и уважаемых ветеринаров в стране.

Страна
США
Жанр
ТВ-шоу
Время
44 мин / 00:44

