Доктор Джефф: ветеринар Роки-Маунтин (сериал, 2017) сезон 4 серия 21 смотреть онлайн
2017, Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet: The Littlest Patients
ТВ-шоу18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Ветеринар Джефф Янг и его многочисленная команда спасают животных в клинике, известной на всю Америку. Для более чем 80000 клиентов и их питомцев клиника и великолепный доктор Джефф Янг стали последней надеждой сохранить жизнь и здоровье. Замечательные хирургические навыки и стремление всегда действовать в интересах животных делают доктора Джеффа одним из самых востребованных и уважаемых ветеринаров в стране.
