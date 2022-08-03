Доктор Джефф: ветеринар Роки-Маунтин (сериал, 2017) сезон 4 серия 20 смотреть онлайн
2017, Dr. Jeff: Rocky Mountain Vet: The Littlest Patients
Реалити - шоу18+
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О сериале
Ветеринар Джефф Янг и его многочисленная команда спасают животных в клинике, известной на всю Америку. Для более чем 80000 клиентов и их питомцев клиника и великолепный доктор Джефф Янг стали последней надеждой сохранить жизнь и здоровье. Замечательные хирургические навыки и стремление всегда действовать в интересах животных делают доктора Джеффа одним из самых востребованных и уважаемых ветеринаров в стране.
СтранаСША
ЖанрРеалити - шоу
Время42 мин / 00:42
Рейтинг
8.9 IMDb