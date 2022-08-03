Доктор Айболит (мультсериал, 1984) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

WinkДетямДоктор Айболит1-й сезон6-я серия
О сериале
Доктор Айболит вместе со своими друзьями-животными переживает самые невероятные приключения.
СтранаСССР
ЖанрСоветские мультфильмы, Мультсериалы
КачествоSD
Время9 мин / 00:09
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb
- ДЧРежиссёр
Давид
Черкасский
- ГКАктёр
Георгий
Кишко
- Актёр
Семён
Фарада
- ММАктриса
Мария
Миронова
- Актёр
Зиновий
Гердт
- Актриса
Людмила
Иванова
- ЛЛАктриса
Людмила
Ларина
- ЗПАктриса
Зоя
Пыльнова
- ВААктёр
Всеволод
Абдулов
- ЕПАктёр
Евгений
Паперный
- ЮВАктёр
Юрий
Врублевский
- ЕЧСценарист
Ефим
Чеповецкий
- ДЧСценарист
Давид
Черкасский
- КЧСценарист
Корней
Чуковский
- ЛСПродюсер
Л.
Силиванова
- РСХудожник
Радна
Сахалтуев
- ЮСМонтажёр
Юлия
Сребницкая
- БКОператор
Борис
Кривошей
- АМОператор
Александр
Мухин
- ГФКомпозитор
Георгий
Фиртич