Доказанная невиновность (сериал, 2019) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

Отважная юристка Мадлен Скотт готова на всe во имя справедливости. Она посвятила жизнь защите ложно обвиненных, потому что не понаслышке знает о судебном беспределе. В юности Мадлен вместе с братом попали за решетку за убийство, которого не совершали.



Сериал Доказанная невиновность 1 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.