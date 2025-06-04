Добро пожаловать в Рексэм (сериал, 2022) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2022, Добро пожаловать в Рексэм. Сезон 1. Серия 1
Документальный, Реалити - шоу18+
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О сериале
Райан Рейнольдс и Роб МакЭлхенни в 2020 году купили валлийский футбольный клуб «Рексэм» — один из старейших профессиональных клубов мира. Актеры хотели привлечь внимание к «Рексэму» и превратить его из аутсайдера в команду, за которую болеет весь мир, но есть одно «но» — ни Роб, ни Райан понятия не имеют, что они делают.
СтранаСША
ЖанрСпортивный, Документальный, Реалити - шоу
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
8.3 IMDb