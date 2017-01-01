Доблесть (сериал, 2017) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
2017, Valor
Драма18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
История о группе пилотов, управляющих вертолeтами. Эти парни и девушки прошли подготовку, прежде чем приступили к полeтам. Теперь они работают на правительство, выполняя поручения различной сложности…
Сериал Доблесть 1 сезон 13 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ГПРежиссёр
Грегори
Прэндж
- МАРежиссёр
Марк
Абер
- КОАктриса
Кристина
Очоа
- МБАктёр
Мэтт
Барр
- ЧБАктёр
Чарли
Барнетт
- КРАктриса
Корбин
Рейд
- МРАктриса
Мелисса
Роксбур
- БКАктёр
Брайан
Крэйг
- БЛАктёр
Брайан
Летчер
- ШРАктриса
Шелл
Рамос
- АФСценарист
Анна
Фрике
- АФПродюсер
Анна
Фрике
- СГПродюсер
Селин
Гейджер
- БАПродюсер
Билл
Абер
- ДФХудожник
Даг
Фик
- КМХудожница
Кэролайн
Маркс
- ДККомпозитор
Джош
Крэймон
- ДЛКомпозитор
Джимми
ЛаВалл