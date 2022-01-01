Добираемся на танке на точку. Сезон 2021, серия 13 (заключительная). Томск.
Wink
Сериалы
Таежник ГИЛ
1-й сезон
Добираемся на танке на точку. Сезон 2021, серия 13 (заключительная). Томск.

Таежник ГИЛ (сериал, 2022) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

7.62022, Добираемся на танке на точку. Сезон 2021, серия 13 (заключительная). Томск.
Блог18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Здравствуйте !! Я работаю в предприятии " Рослесинфог" Запсиблеспроект" Инженером в департаменте " Государственной Инвентаризации Леса ( ГИЛ ) по работе приходится кататься по 4-5 месяцев по Тайге Сибири от севера до юга и благодаря этому у меня набирается интересный материал про таeжный быт всяких народов " Хантов, Не́нцы и т.д." И много всяких хитростей по охоте, рыбалке и таежному быту. С удовольствием поделюсь ими с вами! С уважением Максим Евграпов.

Сериал Добираемся на танке на точку 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Блог
Время
32 мин / 00:32

Рейтинг