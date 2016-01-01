Йогурт
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Добавки. Е - значит еда
1-й сезон
Йогурт

Добавки. Е - значит еда (сериал, 2016) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2016, Йогурт
ТВ-шоу12+

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Сюжет

Пищевые добавки — вещества, которые в технологических целях добавляются в пищевые продукты в процессе производства, упаковки, транспортировки или хранения для придания им желаемых свойств, например, определeнного аромата (ароматизаторы), цвета (красители), длительности хранения (консерванты), вкуса, консистенции и т. п.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

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