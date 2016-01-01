Добавки. Е - значит еда (сериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Колбаса
Пищевые добавки — вещества, которые в технологических целях добавляются в пищевые продукты в процессе производства, упаковки, транспортировки или хранения для придания им желаемых свойств, например, определeнного аромата (ароматизаторы), цвета (красители), длительности хранения (консерванты), вкуса, консистенции и т. п.

