WinkДетямДо самых звезд2-й сезон5-я серия
До самых звезд (мультсериал, 2006) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
5.62006, Wish Upon a Star
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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О сериале
Сверкающие звезды прислушиваются к желаниям маленького мальчика, который смотрит на ночное небо перед тем, как заснуть. По мере того, как они выполняют его желания, звезды создают анимационную сказку на ночь.
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