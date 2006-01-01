До самых звезд. Сезон 2. Серия 5
Wink
Детям
До самых звезд
2-й сезон
5-я серия

До самых звезд (мультсериал, 2006) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

5.62006, Wish Upon a Star
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Сверкающие звезды прислушиваются к желаниям маленького мальчика, который смотрит на ночное небо перед тем, как заснуть. По мере того, как они выполняют его желания, звезды создают анимационную сказку на ночь.

Сериал До самых звезд 2 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Мультсериалы, Для самых маленьких
Время
14 мин / 00:14

Рейтинг