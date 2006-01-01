До самых звезд. Сезон 1. Серия 2
Wink
Детям
До самых звезд
1-й сезон
2-я серия

До самых звезд (мультсериал, 2006) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

5.62006, Wish Upon a Star
Мультсериалы, Для самых маленьких0+

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Сюжет

Сверкающие звезды прислушиваются к желаниям маленького мальчика, который смотрит на ночное небо перед тем, как заснуть. По мере того, как они выполняют его желания, звезды создают анимационную сказку на ночь.

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