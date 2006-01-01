WinkДетямДо самых звезд1-й сезон2-я серия
До самых звезд (мультсериал, 2006) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
5.62006, Wish Upon a Star
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Сюжет
Сверкающие звезды прислушиваются к желаниям маленького мальчика, который смотрит на ночное небо перед тем, как заснуть. По мере того, как они выполняют его желания, звезды создают анимационную сказку на ночь.
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