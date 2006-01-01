До самых звезд (мультсериал, 2006) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Сверкающие звезды прислушиваются к желаниям маленького мальчика, который смотрит на ночное небо перед тем, как заснуть. По мере того, как они выполняют его желания, звезды создают анимационную сказку на ночь.



Сериал До самых звезд 1 сезон 2 серия смотрет�ь онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.