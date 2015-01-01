Дневники вампира. Сезон 7. Серия 20
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Дневники вампира
7-й сезон
20-я серия

Дневники вампира (сериал, 2015) сезон 7 серия 20 смотреть онлайн

9.32015, The Vampire Diaries
Драмы, Детективы18+

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Сюжет

Действие разворачивается в городке Мистик Фоллз в штате Вирджиния. Старшеклассница Елена никак не может оправиться после трагической гибели родителей и находит утешение в объятиях одноклассника, только поступившего в еe школу. Девушка не подозревает, что еe возлюбленный ― древний вампир.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дневники вампира»

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