Дневники вампира. Сезон 4. Серия 6
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Дневники вампира
4-й сезон
6-я серия

Дневники вампира (сериал, 2012) сезон 4 серия 6 смотреть онлайн

9.32012, The Vampire Diaries
Драмы, Мистические18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Действие разворачивается в городке Мистик Фоллз в штате Вирджиния. Старшеклассница Елена никак не может оправиться после трагической гибели родителей и находит утешение в объятиях одноклассника, только поступившего в еe школу. Девушка не подозревает, что еe возлюбленный ― древний вампир.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Дневники вампира»

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