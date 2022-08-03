WinkСериалыДневник доктора2-й сезон4-я серия
Дневник доктора (сериал, 2009) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
2009, Дневник доктора. Сезон 2. Серия 4
Мелодрама18+
О сериале
Доктор Гретхен Хазе - очаровательная и непринужденная девушка, личная жизнь которой богата на события. После тяжелого расставания Гретхен возвращается в родительский дом с целью улучшить квалификацию и найти своего идеального мужчину. Все шло гладко, пока в ее жизни не возник очаровательный главврач Марк - ее старая школьная любовь. Сможет ли она выбрать между ним и добродушным гинекологом Мехди?