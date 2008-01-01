Дневник доктора (сериал, 2008) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Доктор Гретхен Хазе - очаровательная и непринужденная девушка, личная жизнь которой богата на события. После тяжелого расставания Гретхен возвращается в родительский дом с целью улучшить квалификацию и найти своего идеального мужчину. Все шло гладко, пока в ее жизни не возник очаровательный главврач Марк - ее старая школьная любовь. Сможет ли она выбрать между ним и добродушным гинекологом Мехди?



Сериал Дневник доктора 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.