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Дневник доктора (сериал, 2008) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2008, Дневник доктора. Сезон 1. Серия 6
Мелодрамы18+

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Сюжет

Доктор Гретхен Хазе - очаровательная и непринужденная девушка, личная жизнь которой богата на события. После тяжелого расставания Гретхен возвращается в родительский дом с целью улучшить квалификацию и найти своего идеального мужчину. Все шло гладко, пока в ее жизни не возник очаровательный главврач Марк - ее старая школьная любовь. Сможет ли она выбрать между ним и добродушным гинекологом Мехди?

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Информация

Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

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