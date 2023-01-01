Дневник Алисы (сериал, 2023) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Меня зовут Алиса, мне 33, я живу в Петербурге, и я преподаватель немецкого языка.



У меня дружная семья: муж, сын, дочь и собака=)



Муж строит карьеру в строительной сфере. Я присматриваю за детьми, преподаю на курсах немецкого, веду канал на ютуб.Сын с переменным успехом ходит в детский сад, а дочь еще совсем малышка. Собаку мы взяли из приюта, у нее психологическая травма, и она панически боится гулять, хотя ей уже 8 лет.



Подписывайтесь на мой уютный канал про жизнь нашей интернациональной семьи!Видеоблог «Дневник Алисы»



