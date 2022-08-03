Это ПЕАР (Гоблин) (сериал, 2021) сезон 1 серия 36 смотреть онлайн

WinkСериалыЭто ПЕАР (Гоблин)1-й сезонДмитрий Пучков: "В детстве, у каждого ребенка должна быть собака"
5.72021, Дмитрий Пучков: "В детстве, у каждого ребенка должна быть собака"
О сериале
Дмитрий «Goblin» Пучков едет на интервью, фотосъемки, презентации… Оделся поприличнее — парадная майка с приветствием для жадных детей, пляжные тапки. И помчался, чтобы рассказать своe виденье переводов американских фильмов, про жизнь и злободневные темы.