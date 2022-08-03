Это ПЕАР (Гоблин) (сериал, 2021) сезон 1 серия 43 смотреть онлайн

Дмитрий Goblin Пучков в студии инфошоу «События. Итоги дня»
Дмитрий Goblin Пучков в студии инфошоу «События. Итоги дня»

Эта серия пока недоступна

О сериале

Дмитрий «Goblin» Пучков едет на интервью, фотосъемки, презентации… Оделся поприличнее — парадная майка с приветствием для жадных детей, пляжные тапки. И помчался, чтобы рассказать своe виденье переводов американских фильмов, про жизнь и злободневные темы.

Жанр
Блог
Время
11 мин / 00:11

