7 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

7 класс. Обществознание
Человек и закон
Человеческое общество подчиняется определенным законам, в том числе и созданным самим человеком. Для того чтобы эти правила выполнялись во всех сферах, и нужна дисциплина. На данном уроке будет рассмотрены такие виды дисциплин как воинская, трудовая и учебная.

