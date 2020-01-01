7 класс. Обществознание (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Человеческое общество подчиняется определенным законам, в том числе и созданным самим человеком. Для того чтобы эти правила выполнялись во всех сферах, и нужна дисциплина. На данном уроке будет рассмотрены такие виды дисциплин как воинская, трудовая и учебная.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!



Сериал Дисциплина 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.