Это ПЕАР (Гоблин) (сериал, 2021) сезон 1 серия 107 смотреть онлайн

Дискуссионный клуб "Тренд". Гости - Захар Прилепин и Дмитрий Пучков. 03.02.16. Санкт-Петербург.
Это ПЕАР (Гоблин)
1-й сезон
Эта серия пока недоступна

Дмитрий «Goblin» Пучков едет на интервью, фотосъемки, презентации… Оделся поприличнее — парадная майка с приветствием для жадных детей, пляжные тапки. И помчался, чтобы рассказать своe виденье переводов американских фильмов, про жизнь и злободневные темы.

