Дипломат. Серия 6
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Дипломат (сериал, 2018) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

2018, Дипломат. Серия 6
Комедии18+

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Сюжет

Когда-то перед потомственным молодым дипломатом Лучниковым был распахнут весь мир, но жизнь внесла свои коррективы. Теперь весь свой дипломатический опыт Лучников применяет в многоходовых любовных комбинациях. Вконец изовравшись, Лучников решает начать жить с чистого листа. Но удастся ли ему это?

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.4 КиноПоиск

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