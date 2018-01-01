Дипломат (сериал, 2018) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
2018, Дипломат. Серия 13
Комедия18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Когда-то перед потомственным молодым дипломатом Лучниковым был распахнут весь мир, но жизнь внесла свои коррективы. Теперь весь свой дипломатический опыт Лучников применяет в многоходовых любовных комбинациях. Вконец изовравшись, Лучников решает начать жить с чистого листа. Но удастся ли ему это?
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
- ЮКРежиссёр
Юрий
Кузьменко
- Актёр
Александр
Лазарев мл.
- Актриса
Светлана
Немоляева
- Актриса
Полина
Кутепова
- ВРАктриса
Виктория
Романенко
- ЯСАктриса
Яна
Сексте
- Актёр
Александр
Адабашьян
- Актриса
Алика
Смехова
- АЛАктриса
Анна
Легчилова
- АКАктриса
Алла
Криницына
- Актриса
Анна
Старшенбаум
- АКСценарист
Алла
Криницына
- Продюсер
Денис
Евстигнеев
- Продюсер
Константин
Эрнст
- ТГПродюсер
Татьяна
Голынская
- ВЧПродюсер
Владимир
Чудовский
- ВТХудожник
Виталий
Труханенко
- НТХудожник
Никита
Трубецкой
- КМОператор
Кирилл
Мошкович
- КШКомпозитор
Константин
Шевелев