Динозавры. Серия 4
Wink
Сериалы
Динозавры
1-й сезон
4-я серия

Динозавры (сериал, 2015) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

8.92015, Dinosaurs
Документальный18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Динозавры правили Землей за миллионы лет до появления людей. Их ужасающие размеры и трагическое исчезновение завораживают нас с тех пор, как они были впервые обнаружены, что придает им почти мифический статус.

Сериал Динозавры 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Документальный
Время
87 мин / 01:27

Рейтинг

8.1 КиноПоиск