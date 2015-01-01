Динозавры. Серия 1
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Динозавры (сериал, 2015) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

8.92015, Dinosaurs
Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Динозавры правили Землей за миллионы лет до появления людей. Их ужасающие размеры и трагическое исчезновение завораживают нас с тех пор, как они были впервые обнаружены, что придает им почти мифический статус.

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