Динофроз. Месть драконов (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
2015, DinofroZ Dragon's Revenge
Мультсериалы6+
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О сериале
Том, Эрик, Джон и Боб - четверо приятелей, обычных школьников 12-ти лет с обычной жизнью. Но волею судьбы они попадают в параллельное измерение, в котором превращаются в динозавров, прямо посреди вечной войны с драконами...
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