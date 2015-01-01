Динофроз. Месть драконов. Сезон 1. Серия 10
Wink
Детям
Динофроз. Месть драконов
1-й сезон
10-я серия

Динофроз. Месть драконов (мультсериал, 2015) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2015, DinofroZ Dragon's Revenge
Мультсериалы6+

Этот сериал пока недоступен

О сериале

Том, Эрик, Джон и Боб - четверо приятелей, обычных школьников 12-ти лет с обычной жизнью. Но волею судьбы они попадают в параллельное измерение, в котором превращаются в динозавров, прямо посреди вечной войны с драконами...

Сериал Динофроз 1 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Италия
Жанр
Мультсериалы
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг