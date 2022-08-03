8 класс. История России (сериал, 2020) сезон 5 серия 16 смотреть онлайн

WinkДетям8 класс. История РоссииРоссийская империя первой четверти XIX векаДинастический кризис 1825 г. Выступление декабристов
О сериале
Данный видеоурок поможет самостоятельно пройти тему Династический кризис 1825 года. Выступление декабристов. Учитель начинает рассказ со смерти императора Александра I, тайного отречения Константина и атмосферы неясного престолонаследия. После объяснения политической обстановки педагог переходит к истории тайных обществ того времени, из которых и вышли декабристы.
