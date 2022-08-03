8 класс. История России (сериал, 2020) сезон 5 серия 16 смотреть онлайн

Данный видеоурок поможет самостоятельно пройти тему Династический кризис 1825 года. Выступление декабристов. Учитель начинает рассказ со смерти императора Александра I, тайного отречения Константина и атмосферы неясного престолонаследия. После объяснения политической обстановки педагог переходит к истории тайных обществ того времени, из которых и вышли декабристы.



InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

