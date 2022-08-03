Дилетант. Серия 4
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Дилетант (сериал, 2016) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

2016, Дилетант. Серия 4
Детектив12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Денис — успешный программист. Много лет он почти не общался с отцом. И тут внезапно его отец куда-то исчезает. Денис подозревает, что его родственника похитили. Над делом об исчезновении отца Дениса работает следователь Кира Соломина.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

6.8 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Дилетант»