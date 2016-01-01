Дилетант. Серия 1
Wink
Сериалы
Дилетант
1-й сезон
1-я серия

Дилетант (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2016, Дилетант. Серия 1
Детективы, Мини-сериалы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Денис — успешный программист. Много лет он почти не общался с отцом. И тут внезапно его отец куда-то исчезает. Денис подозревает, что его родственника похитили. Над делом об исчезновении отца Дениса работает следователь Кира Соломина.

Сериал Дилетант 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Дилетант»

Всё