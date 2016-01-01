Дилетант (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
2016, Дилетант. Серия 1
Детективы, Мини-сериалы12+
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Сюжет
Денис — успешный программист. Много лет он почти не общался с отцом. И тут внезапно его отец куда-то исчезает. Денис подозревает, что его родственника похитили. Над делом об исчезновении отца Дениса работает следователь Кира Соломина.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыДетективы, Мини-сериалы
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
- ЮПРежиссёр
Юрий
Попович
- Актриса
Дарья
Мороз
- Актёр
Антон
Васильев
- Актёр
Анатолий
Лобоцкий
- Актриса
Анфиса
Черных
- АФАктёр
Антон
Феоктистов
- Актёр
Александр
Наумов
- БШАктёр
Борис
Шевченко
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- МВАктёр
Максим
Важов
- СМАктёр
Сергей
Марухин
- ГМСценарист
Генрих
Мамоев
- Продюсер
Родион
Павлючик
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- ВГПродюсер
Виталий
Гулмасян
- МБПродюсер
Мария
Бадина
- Е�ЗХудожник
Егор
Зубарчук
- АБОператор
Александр
Бурцев
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков