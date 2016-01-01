Дилетант (сериал, 2016) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

Денис — успешный программист. Много лет он почти не общался с отцом. И тут внезапно его отец куда-то исчезает. Денис подозревает, что его родственника похитили. Над делом об исчезновении отца Дениса работает следователь Кира Соломина.



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