Дикорастущие и культурные растения
Wink
Детям
2 класс. Окружающий мир
Природа
Дикорастущие и культурные растения

2 класс. Окружающий мир (сериал, 2020) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн

7.02020, Дикорастущие и культурные растения
Образовательные0+

Эта серия пока недоступна

О сериале

На данном уроке мы узнаем с вами, что такое дикорастущие и культурные растения, чем они друг от друга отличаются и какими они бывают.

InternetUrok.ru — это библиотека видеоуроков по основным предметам школьной программы . Учитесь дома удобно и эффективно!

Сериал Дикорастущие и культурные растения 2 сезон 10 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Образовательные
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг