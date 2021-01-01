Дикий тунец. Специальный сезон. Серия 16
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Дикий тунец
Специальный сезон
16-я серия

Дикий тунец (сериал, 2021) сезон 2 серия 16 смотреть онлайн

2021, Wicked Tuna
ТВ-шоу18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Чем суровее море, тем выносливее флот. Капитаны - стойкие ребята, но перед лицом всемирной пандемии командам придется сражаться изо всех сил, чтобы добыть «морское золото».

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Информация

Страна
США
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.5 IMDb